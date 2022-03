L'AS Monaco, cinquième ou... neuvième de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

S'enquérir du classement de l'EuroLeague peut relever de la schizophrénie. Actuellement, l'AS Monaco est cinquième. Ou neuvième... En début de semaine, malgré la proposition de Jordi Bertomeu d'introduire une classification au pourcentage, les 13 clubs votants ont décidé par une très courte majorité (7 voix à 6) de geler les matchs disputés contre les équipes russes.

Ayant remporté quatre de ses cinq rencontres disputées contre le CSKA Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg et l'UNICS Kazan, la Roca Team s'apprête donc à perdre le bénéfice de plus d'un quart de ses victoires de la saison. Doté d'un bilan positif (15v-14d), le club de la Principauté apparait actuellement à la cinquième place du classement incluant les équipes russes. Même si son pourcentage de 51,7% devrait en réalité le placer à la huitième place puisque Saint-Pétersbourg, Moscou et Kazan sont respectivement à 60,9, 58,3 et 52%.

Mais puisqu'il apparait complètement illusoire de les voir réintégrer la compétition avant la date butoir du 21 mars, l'AS Monaco est en réalité éjectée du Top 8. Le système adopté à l'EuroLeague permet à l'Anadolu Efes, au Bayern Munich, au Maccabi Tel-Aviv et à l'Étoile Rouge de dépasser l'équipe de Sasa Obradovic. Avec un bond particulièrement remarquable pour les Bavarois et les Israéliens qui gagnent tous deux six places... 14e du classement initial, l'ALBA Berlin pourrait même se retrouver devant l'ASM, à la faveur de ses trois matchs en retard. Aucun club ne se retrouve plus impacté : en cas de non-qualification pour les playoffs, cette dégringolade subie devrait causer nombre de remous sur le Rocher...

Il ne reste plus que quatre rencontres à l'AS Monaco pour remonter dans le Top 8 : trois réceptions (Olympiakos, Vitoria et Berlin) et un déplacement à Milan.