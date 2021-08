L'AS Monaco a opposé de la résistance à l'Anadolu Efes Istanbul

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Manuel Vitali

Opposée au tenant du titre en EuroLeague, l'Anadolu Efes Istanbul, pour son premier match de préparation, l'AS Monaco s'est inclinée 85-75. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic, privés d'entrée du pivot Jerry Boutsiele, de l'ailier-fort Brock Motum (partenaire d'entraînement) et plus tard de Rob Gray (gêne aux adducteurs), comptaient 13 points de retard à la fin du premier quart-temps (16-29). Mais la Roca Team a recollé à 6 points (49-55) en cours de troisième quart-temps dans le sillage de Donta Hall et Yakuba Ouattara, avant que Vasilija Micic n'inscrive 9 points de suite (55-64).

"Nous sommes capables de proposer du beau basket"

Une deuxième fois les Monégasques sont revenus (71-73) et une nouvelle fois Micic (22 points et 9 passes décisives), accompagné par Rodrigue Beaubois (8 points et 3 passes décisives), ont répondu. Logiquement, au vu des talents réunis mais aussi de la continuité de l'effectif, les Stambouliotes l'ont emporté. "J"ai vu de bonnes choses et ça montre que nous sommes capables de proposer du beau basket", a positivé Zvezdan Mitrovic.



Quant au match retour prévu ce mardi, il n'aura pas lieu en raison des blessures touchant les deux effectifs. En l'absence d'Ibrahima Fall Faye et de la dernière recrue Alpha Diallo, Monaco n'avait en effet plus que huit joueurs aptes pour jouer ce mardi, dont le partenaire d'entraînement Assane Ndoye. Prochaine rencontre pour l'ASM le samedi 4 septembre contre l'Olympiakos Le Pirée, à l'occasion de la demi-finale du tournoi d'Athènes.