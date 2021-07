L'AS Monaco aimerait faire venir Petr Cornelie

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Avec d'ores et déjà cinq joueurs étrangers dans ses rangs (Paris Lee, Rob Gray, Danilo Andjusic, Marcos Knight et Donta Hall), dont quatre non formés localement, et encore deux joueurs à recruter au poste 4, l'AS Monaco aimerait encore faire venir un joueur formé localement (JFL). En effet, seulement six joueurs étrangers étant autorisés par rencontre de Betclic ELITE pour une même équipe, la Roca Team aimerait ne pas à en avoir sept tout en ayant un effectif complet pour être compétitif en championnat de France comme en EuroLeague.

L'ailier-fort dans le viseur de la Roca Team est tout trouvé. Il s'agit de l'international français Petr Cornelie (2,10 m, 26 ans), actuellement à Tokyo pour disputer les Jeux olympiques. Longtemps considéré comme un joueur à fort potentiel, le Strasbourgeois a longtemps stagné avant de passer un cap ces 18 derniers mois. Beaucoup plus intense et agressif, l'ancien joueur du Mans et de Levallois est passé de 1,8 faute provoquée provoquée en 20 minutes à 3,9 en 29 minutes. Une statistique qui résume à elle seule son changement d'état d'esprit, bien que le reste de ses chiffres aient progressé pour atteindre 14,4 points à 54,1% de réussite aux tirs (dont 44,4% à 3-points sur 2,8 tentatives par rencontre), 7,9 rebonds et 1,5 passe décisive pour 17,5 d'évaluation.

Néanmoins, drafté en 53e position en 2016 par les Denver Nuggets, Petr Cornelie disant récemment dans Basket le Mag vouloir tout faire pour atteindre la NBA. Si sportivement, la progression logique serait d'évoluer en EuroLeague, à 26 ans, si l'opportunité de la NBA se présente réellement, il sera temps de la saison. Avant de répondre à l'offre monégasque, le clan du poste 4-5 va certainement suivre les débuts de l'intersaison outre-Atlantique.

