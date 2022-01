L'AS Monaco étrille l'ASVEL et prend sa revanche

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Il y avait comme un air de revanche ce mardi soir à l’Astroballe. Battu sur le fil lors du match aller sur un panier au buzzer de William Howard (84-85), Monaco s'est assuré un succès important dans l'optique des playoffs. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Villeurbannais n'ont jamais été en mesure de vraiment inquiéter leur adversaire du soir.

Dans la continuité de son excellente prestation contre le Bayern Munich, Mike James remettait le couvert dès l’entame de match et propulsait son équipe sur de bons rails. Insolente d’adresse à longue distance, la Roca Team prenait logiquement les devants mais à ce petit jeu-là, l’ASVEL avait du répondant. Le duo, Chris Jones - Élie Okobo se mettait en action et permettait aux siens de ne pas se laisser distancer à la fin du premier acte (24-27, 10').

100 points encaissés, une première pour l'ASVEL

Par la suite, Monaco continuait d’enfoncer le clou. Privés de Léo Westermann et de Donta Hall, les hommes de Sasa Obradovic imposaient leur loi. Dwayne Bacon (21 points) et Donatas Motiejunas (22 points) prenaient le relais de Mike James et Monaco s’offrait une jolie avance à la pause (41-51).

Au retour des vestiaires, la Roca Team accentuait son avantage en infligeant un 8-0 dès l'entame de cette seconde période. Sans solution, l'ASVEL se montrait impuissant et ne pouvait que constater les dégâts avant le dernier acte (50-71, 30'). Les dix dernières minutes ne changeaient rien et Monaco s'envolait logiquement vers un deuxième succès de rang en EuroLeague. Idéal avant de remettre le couvert dès jeudi sur le parquet du Zénith Saint-Pétersbourg. Pour l'ASVEL qui a encaissé 100 points pour la première fois de la saison, il s'agira de relever la tête vendredi avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade.

