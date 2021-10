L'AS Monaco l'emporte après prolongation à Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après avoir galéré à Roanne et s'être fait dominer dans les grandes largeurs par les Metropolitans 92, l'AS Monaco est allée s'imposer sur la route à Kazan (80-88), pour la deuxième journée de l'EuroLeague.

Après un troisième quart-temps raté (23-11), la Roca Team est revenue en l'espace de 3 minutes (61 partout à la 34e minute). La partie est ensuite restée serrée au point de se conclure en prolongation, Mike James (14 points à 6/15 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues pour 10 d'évaluation en 35 minutes) ayant manqué un de ses deux lancers francs (74 partout). Prolongation durant laquelle l'équipe de Zvezdan Mitrovic a vite fait l'écart avec un tir primé de Paris Lee (78-83) et une grosse activité de Donta Hall (78-87), les deux s'étant pleinement mis au niveau de l'EuroLeague (12 points pour le premier, 16 points à 7/9 aux tirs et 8 rebonds pour 21 d'évaluation pour le second).

Après ce départ réussi en EuroLeague (2 victoires en 2 matches), Monaco va maintenant s'attaquer à un poids lourd de la compétition : le Real Madrid. Mais avant, la formation de la principauté devra se reprendre en championnat de France face au Mans, ce dimanche à 17h.

