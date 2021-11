L'AS Monaco ne souhaite pas qualifier Dwayne Bacon en Betclic ÉLITE... pour le moment ?

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Recruté par l'AS Monaco la semaine dernière, Dwayne Bacon a déjà disputé deux matchs avec la Roca Team. Prometteur contre le CSKA Moscou (11 points à 4/6 et 3 rebonds), il fut beaucoup plus quelconque au Pirée vendredi (4 points à 2/4 en 10 minutes). Et ce dimanche après-midi, l'ancien ailier d'Orlando ne va pas avoir l'opportunité de se rassurer à Bourg-en-Bresse.

Pour cause, l'AS Monaco ne l'a toujours pas inscrit dans son effectif en Betclic ÉLITE. Avec 14 professionnels, la Roca Team est déjà toute proche de la limite des 16 contrats. « Nous sommes toujours en réflexion », indique le GM Oleksiy Yefimov. « Nous avons déjà assez de joueurs Américains enregistrés pour la LNB. »