L'AS Monaco officialise la signature de Donatas Motiejūnas

Annoncé ce mardi, l'arrivée de Donatas Motiejunas (2,13 m, 30 ans) à l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 est désormais officielle. La Roca Team, qui n'est pas parvenue à engager Nigel Hayes, a réussi à convaincre l'international lituanien de venir au poste 4. Celui-ci aura l'occasion d'être intégré par le meneur Léo Westermann, qui connaît bien la Lituanie et la ville natale de son nouveau coéquipier, Kaunas.

renforce l’AS Monaco Basket ! Doté d’un shoot et d’une capacité au rebond, l’intérieur lituanien (2,13 m, 30 ans) apportera sa grande expérience de la @NBA (262 matchs) et de la scène internationale

Avec six joueurs étrangers (Lee, Andjusic, Gray, Knight, Hall et donc Motiejunas) sous contrat, soit le maximum possible sur un match de Betclic ELITE, l'équipe de Zvezdan Mitrovic, qui cherche encore du renfort au poste 4, va sans doute devoir engager un joueur formé localement pour compléter son effectif. A moins de laisser un étranger en tribune à chaque rencontre LNB.

L'effectif actuel de l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 :