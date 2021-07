L'AS Monaco officialise la signature de Paris Lee

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Comme annoncé, Paris Lee (1,83 m, 26 ans) rejoint l'AS Monaco pour la saison 2021-2022. Excellent à Orléans sur la saison écoulée (14,9 points à 44,6% de réussite aux tirs, dont 41,1% à 3-points sur 5,4 tentatives par match, 2,6 rebonds, 7,8 passes décisives, 1,9 interception, 2,9 balles perdues et 4,6 fautes provoquées pour 18,2 d'évaluation en 32 minutes), et particulièrement dans la dernière ligne droite, ce meneur très intense au fort impact défensif semble avoir le profil adéquat pour jouer sous les ordres de Zvezdan Mitrovic. Au poste 1, l'ancien joueur d'Anvers (Belgique) et Bamberg (Allemagne) remplace Dee Bost, parti au Galatasaray Istanbul.

Avec quatre joueurs étrangers sur les lignes arrières, plus Rudy Demahis-Ballou, la Roca Team devrait afficher complet dans ce secteur. Car il est temps désormais de densifier l'aile et la raquette.

L'effectif prévisionnel de l'AS Monaco pour 2021-2022 :

Meneurs : Paris Lee et Rudy Demahis-Ballou

Arrières : Danilo Andjusic, Rob Gray et Marcos Knight

Ailier : Armel Traoré

Ailier-fort :

Pivots : Jerry Boutsiele et Ibrahima Fall Faye