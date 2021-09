L'AS Monaco officialise la signature de Will Thomas

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Après les signatures de Léo Westermann et Donatas Motiejūnas, l'AS Monaco a engagé un troisième très fort joueur pour la saison 2021-2022 : il s'agit de Will Thomas (2,03 m, 35 ans). Petit ailier-fort réputé pour sa dureté et sa puissance dos au cercle, il complète un peu plus une raquette qui semble en mesure de rivaliser avec le secteur intérieur de beaucoup d'équipes d'EuroLeague.

En 2020-2021, l'ancien joueur de Malaga et Valence tournait à 10,2 points à 51,8% de réussite aux tirs (dont 39,7% à 3-points sur 2 tentatives par match), 5,1 rebonds et 1,5 passe décisive en 26 minutes sur 66 matches d'EuroLeague et de VTB League chez le Zénith Saint-Pétersbourg, quart de finale de l'EuroLeague. Cet été, il s'était engagé pour l'UNICS Kazan, autre club promu en EuroLeague, mais s'est désengagé début septembre.

Il rejoint donc la Roca Team où il sera le huitième joueur étranger. Pour rappel, le coach Zvezdan Mitrovic ne pourra en aligner que six par rencontre de Betclic ELITE.

L'effectif actuel de l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 :

Postes 1 : Léo Westermann, Paris Lee et Rudy Demahis-Ballou

2 : Danilo Andjusic, Rob Gray

3/2 : Yakuba Ouattara

3/4 : Alpha Diallo et Armel Traoré

4 : Brock Motum

4/5 : Donatas Motiejunas, Will Thomas

5 : Donta Hall, Jerry Boutsiele et Ibrahima Fall Faye