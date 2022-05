L'AS Monaco piste Amath M'Baye pour la saison prochaine

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : BCL

Alors que la Roca Team est encore en course pour une qualification au Final Four de l'EuroLeague et actullement en négociation pour prolonger Alpha Diallo, les dirigeants monégasques sont en train d'étudier une piste concernant leur recherche de joueurs formés localement (JFL) pour la saison prochaine. Une piste qui porte le nom d'Amath M'Baye. L'internationnal français de 32 ans aurait l'occasion de revenir en EuroLeague et découvrir la Betclic Elite, championnat dans lequel il n'a jamais joué.

Cette saison, le natif de Bordeaux tourne à 15,4 points, 4,3 rebonds, 1,9 passe décisive pour 14,4 d'évaluation pour 30 minutes de jeu en moyenne par match avec son club du Pinar Karsiayka en Turquie. Le club d'Izmir est actuellement 3e de la saison régulière avec un bilan de 21 victoires et 9 défaites.