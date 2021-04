L'AS Monaco qualifiée pour l'EuroLeague : de la NM2 à la compétition reine en neuf ans !

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce lundi soir, l'AS Monaco a facilement dominé Champagne Basket (94-76) en Jeep ÉLITE mais ce n'était pas la meilleure nouvelle de la journée pour le club du Rocher. Tous les yeux de la Principauté étaient tournés vers la Russie où Saint-Pétersbourg recevait le Panathinaïkos pour clôturer la saison régulière de l'EuroLeague. Et à part à Valence et Athènes, la large victoire du Zénith (112-83) n'a fait que des heureux. Les hommes de Xavi Pascual ont arraché la huitième place, synonyme de retrouvailles pour le technicien catalan avec le FC Barcelone en quart de finale. Surtout, cela signifie que Valence ne disputera pas les playoffs de l'EuroLeague et que le club espagnol devra donc céder sa place dans la compétition reine à la Roca Team !

Avant l'EuroLeague, un premier titre européen dès maintenant ?

Absent de la grande scène continentale entre 2016 et 2019, le basket français aura donc deux représentants en EuroLeague la saison prochaine avec l'ASVEL, future membre permanent, et l'AS Monaco, qualifiée grâce à sa place en finale de l'EuroCup. Un fomidable accomplissement et une nouvelle étape franchie dans l'ascension remarquable du club monégasque , ui végétait encore en quatrième division il y a neuf ans ! Battue par Saint-Chamond en finale de NM2 en 2012 (68-85) lors de l'ère Jean-Michel Sénégal, championne de Nationale 1 en 2014 (avec Savo Vucevic) puis de Pro B l'année suivante (avec Zvezdan Mitrovic), la Roca Team est redevenue une place forte du basket français (double finaliste de Jeep ÉLITE) sous la tutelle de l'homme d'affaires ukrainien Sergey Dyadechko qui a pris le pouvoir en 2013.

Cette invitation apporte toutefois un flot d'interrogations, avec la question de la salle en première ligne. Gaston-Médecin (2 840 places) n'étant pas aux normes de l'EuroLeague, où-est ce que l'équipe de Zvezdan Mitrovic pourra recevoir le Real Madrid et consorts ? L'Azur Arena d'Antibes ? Le Palais Nikaïa de Nice ? Mais avant de devoir se mettre en conformité avec l'immense cahier des charges d'ECA, l'AS Monaco peut savourer cette incroyable nouvelle et se concentrer vers son grand rendez-vous de la fin du mois, face à Bologne ou Kazan. Quelle meilleure façon d'intégrer l'EuroLeague qu'avec le statut de vainqueur de l'EuroCup ? Ce qui serait son premier titre continental, trois ans après être passée tout près de renverser l'AEK Athènes en finale de la Champions League (94-100).



Sergey Dyadechko et Zvezdan Mitrovic, le duo miraculeux de la Principauté

