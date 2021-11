L'AS Monaco renoue avec la victoire contre le Bayern Munich

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Corrigée à l'Olympiakos en EuroLeague puis à Bourg-en-Bresse en Betclic ÉLITE, l'AS Monaco a affiché un bien meilleur visage pour s'imposer contre le Bayern Munich (94-71), à Gaston-Médecin. L'ASM revient dans le Top 8 (5 victoires - 4 défaites), ex æquo avec le CSKA Moscou.

"Tout le monde a apporté son énergie"

Sous la houlette d'un Léo Westermann tranchant (11 points dans le seul 1er quart-temps), la Roca Team a rapidement compté plus de dix points d'avance (23-12, 8'), sans que les Allemands ne parviennent à mener une seule fois dans la rencontre. "C’est un bon match pour nous, tout le monde a apporté son énergie. On a bien su se partager le ballon et on a fait des stops en défense", explique Will Thomas au micro d'EuroLeague TV.

Portés par une grande réussite aux tirs (69,4 % à 2-points), les Monégasques se sont appuyés sur Mike James (18 points dont 2/4 à 3-points, 4 passes décisives pour 18 d'évaluation) et sur Dwayne Bacon (16 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds et 5 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 25 minutes) pour s'imposer 94 à 71. Prochain rendez-vous, dès dimanche contre Cholet Basket (17 h).

