L'ASVEL, l'équipe la moins expérimentée de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Le journal Israel Hayom a compilé les données sur les effectifs de l'EuroLeague pour la saison 2020/21. Le quotidien a ainsi comparé les tailles moyennes et l'âge moyen des effectifs ainsi que le nombre de matchs joués par l'équipe entière.

Il apparaît que l'ASVEL ait l'effectif qui compte le moins de matchs EuroLeague à son actif permi les formations engagées dans la compétition. En effet, outre Norris Cole (43 matchs avec le Maccabi Tel-Aviv et le Buducnost Podgorica entre 2017 et 2019) et Paul Lacombe (1 courte entrée à l'ASVEL en 2009/10 et 20 autres avec Strasbourg en 2013/14 puis 2015/16), le staff est allé chercher des rookies à ce niveau (Moustapha Fall, Allerik Freeman, William Howard, Kevarius Hayes et même Guerschon Yabusele qui n'avait pu jouer que deux matchs d'EuroLeague début mars) pour compléter un groupe où seul Antoine Diot (avec Le Mans puis Strasbourg, avant la saison dernière à l'ASVEL) et David Lighty (5 matchs en 2011/12 avec Cantù puis 7 avec Nanterre en 2013/14, avant la saison dernière à l'ASVEL) avaient déjà joué plus d'une saison à ce niveau. Le Bressan a ainsi joué 57 des 253 matchs d'EuroLeague joués par l'ensemble de l'effectif. Tout en haut de ce classement, on retrouve le Real Madrid avec 1 774 matchs joués au cumul des joueurs.

Sur 18 équipes, l'ASVEL possède aussi la 13e plus grande taille moyenne (1,991 m). Baskonia, l'adversaire de l'ASVEL ce jeudi soir, a la plus grande équipe (2,02 m) alors que le BC Khimki Region est 18e avec une taille moyenne de 1,97.

Enfin, l'ASVEL a l'équipe la 13e plus âgée ou la 6e la plus jeune avec 27,7 ans de moyenne. Baskonia a l'équile plus jeune (25,2 ans) et Milan la plus âgée (30,4 ans).