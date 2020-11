L'ASVEL à 0-3 en EuroLeague : "Il ne faut pas s'affoler" selon Antoine Diot

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Une courte défaite à Valence pour commencer, une plus large à Milan ensuite puis une, très honorable au vue du contexte et de la forme de l'adversaire, jeudi dernier contre Kaunas. Après trois matchs en EuroLeague (trois autres ont été reportés), l'ASVEL est bloquée à zéro victoire. Joueur le plus expérimenté de son équipe dans la compétition, Antoine Diot n'a pas de pression concernant le bilan de son équipe. Mais il avoue dans Le Progrès qu'il est urgent d'engranger une victoire.

"Parce que nous sommes des compétiteurs. Mais il ne faut pas s'affoler, parce que nous avons failli nous imposer à Valence, que Milan est l'un des favoris pour le Final Four et que Kaunas est arrivé en pleine confiance chez nous."

Ce jeudi soir, l'ASVEL va tenter de faire un coup à Vitoria, qui reste sur une défaite très frustrante contre Barcelone dans la compétition. En effet, l'équipe basque menait de plus de 10 points à 3 minutes de la fin avant de prendre une série finale des visiteurs pour s'incliner d'un point. Une réaction d'orgueil pourrait avoir lieu. De son côté, l'ASVEL va devoir faire sans Paul Lacombe et Guerschon Yabusele. Pas de quoi faire doute le meneur bressan qui va à Vitoria "pour gagner" annonce-t-il.

"C'est une très belle équipe, dont les joueurs se connaissent très bien. Elle fait partie du gratin du basket espagnol, mais je suis persuadé que nous pouvons la jouer les yeux dans les yeux."

Entre-deux à 20h30.