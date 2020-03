L'ASVEL a bien embêté le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Deux jours après sa victoire contre Valence (72-65) à l'Astroballe, l'ASVEL a confirmé en déplacement chez le Real Madrid. Non l'équipe de Zvezdan Mitrovic n'a pas créé l'exploit en s'imposant. Mais elle a tenu tête à l'une des toutes meilleures formations d'Europe, si ce n'est la meilleure, pour s'incliner 77 à 68 au final.

C'est en toute fin de troisième quart-temps que les Madrilènes sont passés devant, avant de rapidement faire l'écart. Car auparavant, les visiteurs avaient pris le meilleur départ (7-15) en provoquant 6 balles perdues dans le premier quart-temps. En s'appuyant sur leur défense mais aussi leur paire Livio Jean-Charles (13 points à 6/9 aux tirs en 24 minutes) - Tonye Jekiri (10 points à 3/7, 11 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d'évaluation en 23 minutes), ils ont longtemps résisté, avant de céder face aux shooteurs Jaycee Carroll (19 points à 5/10) et Fabien Causeur (15 points à 5/6, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 26 minutes). Walter Tavares a aussi été très impactant à l'intérieur (9 points à 4/6, 8 rebonds et 3 contres). De manière générale, l'équipe de Pablo Laso a tout de même terminé à +40 à l'évaluation collective (107 à 67).

Du côté de l'ASVEL, on notera également la belle performance de Matthew Strazel (11 points à 4/6, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées en 21 minutes), titulaire à seulement 17 ans sur le parquet du Real Madrid.

L'ASVEL va maintenant préparer la réception du Mans, ce dimanche, deux jours avant de recevoir l'AS Monaco.