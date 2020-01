L'ASVEL a été vaillante mais le Real Madrid était trop fort

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Malgré les nombreux forfaits (Llull, Carroll, Randolph, Reyes et Deck), le Real Madrid a signé une performance solide à l'Astroballe ce vendredi soir pour s'imposer de 10 points (77-87) face à l'ASVEL.

La dissuasion de Walter Tavares (4 contres) et le talent de Rudy Fernandez (18 points à 5/6 à 3-points en 24 minutes) ont permis aux visiteurs de faire la course en tête. Les Rhodaniens ont pourtant encore été vaillants, ne lâchant jamais. Mais après avoir pris l'eau juste avant la mi-temps (37-52), la faute notamment à une succession de balles perdues grotesques et à cause de l'adresse de Rudy "La Mèche", l'ASVEL ne pouvait lutter que pour revenir sous la barre des 10 points.

Tavares fait peur à tout le monde

Grâce à la réussite à 3-points de Charles Kahudi (18 points à 4/6 à 3-points), Adreian Payne (11 points à 3/7 à 6,75 m) et Rihards Lomazs (10 points à 3/4 derrière l'arc), ils y sont parvenus. Mais ils ont butté sur la tour de contrôle Walter Tavares (34% de réussite à 2-points, avec notamment 2/7 pour Tonye Jekiri, 2/8 pour David Lighty, 2/8 pour Jordan Taylor et 0/3 pour Payne) et l'arbitrage n'a pas aidé les locaux à définitivement revenir dans la partie.

Quoi qu'il en soit, le 11e succès consécutif de la bande à Fabien Causeur (11 points à 4/7 et 3 passes décisives pour 12 d'évaluation en 29 minutes) est totalement mérité, en témoigne la différence à l'évaluation collective : 119 à 66. L'ASVEL, qui recule à la 11e place (8 victoires et 9 défaites), va maintenant se concentrer sur le déplacement de dimanche à Monaco, avec pour objectif de conserver la place de leader en Jeep ELITE.