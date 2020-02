L'ASVEL a pris le bouillon chez le BC Khimki Region

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Elles sont loin les joutes de l'automne pour l'ASVEL en EuroLeague. Le coeur n'y est plus pour les Rhodaniens qui n'ont plus rien à jouer - après 9 défaites en 10 matchs - dans la compétition européenne. Ce vendredi soir dans la banlieue moscovite, ils ont perdu 108-79 contre le BC Khimki Region dans les grandes largeurs.

65 points encaissés... à la mi-temps !

Les joueurs de Zvezdan Mitrovic se sont lancés dans un match d'attaque. Mais à ce jeu-là, le talent était du côté russe avec notamment un Alexey Svhed qui s'est amusé toute la soirée (24 points à 9/14 aux tirs et 13 passes décisives pour 37 d'évaluation en 30 minutes). Après un quart-temps, l'équipe de Rimas Kurtinaitis en était déjà à 35 points au tableau d'affichage. Et si les Villeurbannais en avaient marqué 28, ils ne pouvaient pas tenir la distance. C'est ainsi qu'à la pause, après avoir encaissé 30 unités dans le deuxième quart-temps, ils étaient déjà relégués à 23 longueurs (65-42).

Si les deux dernières périodes ont été plus serrées, elles n'ont pas été remportées (20-19 puis 23-18) par les visiteurs. Au final, Adreian Payne (14 points à 4/8, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 20 minutes) & co ont encaissé 108 points, un record cette saison (104 chez le Bayern Munich). Anecdotique mais mais cette large défaite ne va pas aider l'ASVEL à se remettre la tête à l'endroit, 12 jours après la défaite en finale de la Leaders et surtout à moins de 48 heures de la réception de l'AS Monaco pour le choc de la 24e journée de Jeep ELITE.