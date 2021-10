L'ASVEL au complet contre le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Fait rare dans une saison, qui plus est chargée comme celle de l'ASVEL avec la Betclic ELITE et l'EuroLeague. Pour la réception du CSKA Moscou ce mercredi soir pour la sixième journée de l'EuroLeague, le coach T.J. Parker disposera de ses 14 joueurs (si l'on compte James Gist comme remplaçant médical de Raymar Morgan) informe Le Progrès. Bien sûr, il ne pourra en aligner que 12 sur la feuille de match. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Rhodaniens qui ont enchaîné les pépins en début de saison (David Lighty, Victor Wembanyama, Antoine Diot etc.).