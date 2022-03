L'ASVEL avec Chris Jones et Elie Okobo à Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bonne nouvelle pour l'ASVEL. Même si l'équipe n'a plus rien à jouer en EuroLeague, elle veut faire bonne figure dans la compétition. Sa ligne arrière s'apprête ainsi à retrouver la compétition ce jeudi à Madrid. En effet, le meneur Chris Jones et l'arrière Elie Okobo sont du déplacement. Le premier était malade la semaine passée et a ainsi manqué les confrontations avec Baskonia et Dijon. Quant à Elie Okobo, il est à l'arrêt depuis début février après une opération pour lui retirer un kyste sur l'épaule droite.

En revanche, Charles Kahudi (genou) et Raymar Morgan (dos) ne sont pas censés revenir de suite à la compétition. Mais T.J. Parker disposera tout de même d'un groupe relativement complet.