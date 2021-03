L'ASVEL avec Diot et Lighty contre l'ALBA Berlin ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après sa série de six victoires en EuroLeague, l'ASVEL a perdu deux fois de suite sur la scène européenne, à Kaunas puis dans un excellent match vendredi dernier face au Fenerbahçe Istanbul. Le revers de mardi en Jeep ELITE contre Dijon fait par contre grincer des dents.

L'aspect financier est non négligeable

Hors course pour les playoffs de l'EuroLeague, l'ASVEL veut toutefois bien finir la compétition. Ce jeudi soir, l'équipe de T.J. Parker reçoit l'ALBA Berlin, un adversaire à sa portée (10 victoires, 18 défaites). Actuellement douzièmes avec 12 victoires et 16 défaites, les Rhodaniens veulent finir le mieux classés possible. Outre l'aspect sportif, Le Progrès rappelle que finir quatorzième rapporte 150 000 euros et que chaque place supérieure à ce rang engendre 50 000 euros de plus. Ainsi, rester douzième reviendrait à faire entrer 250 000 euros dans les caisses. Un objectif financier intéressant pour le club qui compte de nombreux joueurs en fin de contrat.

Antoine Diot et Derrick Walton Jr. blessés, le club a manqué d'options au poste 1 ces dernières semaines. Le Progrès indique que le Bressan est "espéré" pour le match de ce jeudi soir alors que David Lighty, touché au dos et préservé mardi contre Dijon, est incertain.