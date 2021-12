L'ASVEL avec Wembanyama et Diot à Munich ; Knight et Osetkowski réintégrés ce samedi

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Six jours après sa victoire sur le fil à Monaco, l'ASVEL retrouve la compétition ce jeudi à Munich pour la première rencontre d'une série de cinq matches à l'extérieur... en 12 jours ! Pour l'occasion, T.J. Parker pourra compter sur un groupe plus dense qu'en principauté. En effet, il a pu récupérer Paul Lacombe, de retour après une semaine passée en équipe de France, mais aussi le meneur Antoine Diot et l'ailier-fort Victor Wembanyama, eux qui ont repris l'entraînement en début de semaine.

Partis en déplacement pour douze jours, les Villeurbannais démarrent ce jeudi en EuroLeague (19h30) par un gros challenge sur le parquet du Bayern Munich.



L'avant-match ✍ https://t.co/K3rh7utVut#LDLCASVEL #EuroLeague — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 1, 2021

11 joueurs professionnels confirmés

Du coup, le groupe rhodanien comptera une ligne arrière complète (Jones, Strazel, Okobo et Diot), trois joueurs dans l'aile (Lacombe, Kahudi et Howard) ainsi que quatre intérieurs (Gist, Wembanyama, Fall et Antetokounmpo). A ces 11 là, il faut ajouter le jeune Kymany Houinsou. Testés positifs à la COVID-19 il y a deux semaines, Marcos Knight et Dylan Osetkowski reprendront la compétition ce samedi à Fos-sur-Mer prévient Le Progrès.

A noter que la rencontre sera diffusée en direct à 19h30 sur le site Internet de L'Equipe puis à 21h05 en différé sur la chaîne L'Equipe.