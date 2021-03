L'ASVEL battue à Khimki après prolongation

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Pour son premier match de sa tournée russo-israélienne qui mettra fin à sa saison 2020-2021 en EuroLeague, l'ASVEL a démarré par une défaite chez la lanterne rouge de la compétition, le BC Khimki Region (87-85). Les joueurs de Frédéric Fauthoux (T.J. Parker est resté à Lyon) ont été distancés dans le deuxième quart-temps avec seulement 9 points marqués (contre la pire défense de la saison) avant de se faire violence lors du quatrième quart-temps pour revenir et arracher la prolongation grâce à un 3-points de William Howard. Cependant, les Rhodaniens ont manqué six lancers francs lors de ses 5 minutes supplémentaires alors que Jordan Mickey (28 points) restait presque parfait sur la ligne (10/11) et qu'Alexey Shved (32 points) débordait Amine Noua. Enorme sur la rencontre, Guerschon Yabusele a manqué trois lancers francs dans ce temps additionnel, un petit p

