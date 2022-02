L'ASVEL battue pour la cinquième fois de suite en EuroLeague, par le Panathinaikos

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après quatre défaites de suite en EuroLeague, l'ASVEL espérait mettre fin à cette série avec la venue d'un mal classé de cette saison, le Panathinaikos Athènes. Mais toujours diminuée (pas d'Okobo, Lacombe, Diot, Morgan et Howard), les Rhodaniens ont été menés tout le long pour s'incliner 76 à 63 à l'Astroballe, sous les yeux de l'ancien 1er ministre Lionel Jospin.

Pourtant, les joueurs de T.J. Parker avaient comblé une large partie (57-59) de leur retard de 16 points durant le troisième quart-temps. De retour à la compétition, Victor Wembanyama (5 points, 5 rebonds et 4 contres en 14 minutes) n'y était pas pour rien, de même que Dylan Osetkowski (18 points à 7/7 aux tirs). Mais dans le dernier quart-temps, les Rhodaniens se sont retrouvés dans solution et ont de nouveau perdu pied, alors que Nemanja Nedovic (15 points en première mi-temps, 18 au final) avait du laisser ses partenaires à cause d'une blessure à la cuisse.

C'est donc la cinquième défaite de suite en EuroLeague de l'ASVEL qui affiche une dynamique contraire en Betclic ELITE (cinq victoires de suite) cependant. Une dynamique qu'ils voudront poursuivre ce dimanche face à leur rival monégasque, toujours à l'Astroballe.