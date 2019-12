L'ASVEL ça claque !

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Et de sept pour l'ASVEL ! Malgré le forfait de Tonye Jekiri, laissé au repos (cheville douloureuse depuis mardi et la rencontre à Barcelone), l'équipe de Zvezdan Mitrovic s'est imposée 93 à 81 sur son parquet ce vendredi pour la 15e journée de l'EuroLeague. Un peu malmenés en première mi-temps mais jamais distancés (36-38 à la pause), les champions de France en titre ont refait le coup de Milan avec un énorme troisième quart-temps (31 points marqués !).

Retour réussi pour Adreian Payne

Très intenses, actifs sans ballons et de nouveau adroits de loin (1/10 à la mi-temps, 8/18 au final), les locaux ont pris le large en dominant des deux côtés du terrain. L'impact physique et l'efficacité d'Adreian Payne, qui jouait son premier match depuis deux mois et demi, a fait énormément de bien. Aux côtés de David Lighty, encore très propre (14 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 25 minutes), d'un Charles Kahudi en cannes (12 points à 4/7, 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 22 minutes) et d'un bon Antoine Diot à la baguette (l'essentiel de ses 9 points à 3/3 et 5 passes décisives sur la période), l'ASVEL a fait l'écart (67-52 à la 30e).

Si l'ALBA, avec de nombreux trappes et du jeu en première intention, s'est rapproché dans la dernière période, Théo Maledon a repoussé l'équipe allemande en marquant ses 5 points au meilleur des moments.

Après un jour de repos, l'ASVEL va préparer son déplacement de lundi (en avion) au Mans pour la 15e journée de Jeep ELITE. Un déplacement chez une équipe qui reste sur quatre victoires de suitre.