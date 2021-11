L'ASVEL cède à Belgrade

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Vainqueure de ses trois derniers matches d'EuroLeague, chez le Panathinaikos Athènes, puis contre le CSKA Moscou et l'UNICS Kazan, l'ASVEL - privée d'Antoine Diot, David Lighty, Victor Wembanyama et James Gist - a été battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade (73-67) ce jeudi soir pour la neuvième journée de la compétition.

De -17 à -3 en 4 minutes

D'abord dominés physiquement et sans énergie, les Rhodaniens n'y arrivaient pas au premier quart-temps (15-23). Puis, grâce à l'impact de Chris Jones (14 points à 5/6 aux tirs et 5 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 26 minutes), ils ont retrouvé leur rythme (23 points au deuxième quart-temps) pour pointer à -1 (33-32) à la mi-temps. Cependant, poussés par leur public, les locaux ont repris de l'avance. A la 27e minute, ils comptaient 9 points d'avance (50-41) à la suite d'un 3-points de Nikola Kalinic (22 points à 7/12, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 8 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 31 minutes). Puis, ils étaient à +17 (67-50) après un panier de l'ancien Denaisien Austin Hollins à 4 minutes de la fin. Mais c'est là que Elie Okobo (16 points à 5/16, 3 rebonds, 4 passes décisives, 4 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 29 minutes) et les siens se sont lâchés, revenant à -3 (70-67) à 10 secondes de la fin suite à un tir primé réussi par l'arrière bordelais. Cependant, c'était trop court pour pouvoir l'emporter.

"Nous avons bien joué au début du match, défensivement et offensivement, a reconnu l'entraîneur vainqueur Dejan Radonjić. Ils ont pris l'avantage au deuxième quart et à part ça au début, c'était mauvais - tellement d'erreurs des deux côtés. La deuxième mi-temps était plus ou moins, à part les dernières minutes, comme au début, on avait un gros avantage mais dans la dernière minute, on a perdu le contrôle et on a fait tellement d'erreurs, défensivement, offensivement... Mais félicitations à mes joueurs, merci à beaucoup de nos fans pour leur soutien. C'est une grande victoire pour nous ce soir, mais nous devons penser au prochain match immédiatement."

Au classement, l'ASVEL reste dans la première partie de tableau avec 6 victoires et 3 défaites. Après la réception de la JL Bourg dimanche en Betclic ELITE, ils vont recevoir Barcelone mardi prochain puis le Real Madrid le vendredi 19.

