L'ASVEL chute lourdement face au Maccabi Tel Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Déjà éliminés de la course aux playoffs, les Rhodaniens effectuaient leur dernier déplacement en Israël pour y défier le Maccabi Tel-Aviv. Les hommes de T.J. Parker n'ont pas réussi à accrocher la victoire et se sont lourdement inclinés (94-73).

Sans Raymar Morgan et Paul Lacombe, l'ASVEL a longtemps fait jeu égal avec son adversaire du soir mais s'est vue être dans l'incapacité de répondre à la puissance mise dans la raquette par Ante Zizic et Jalen Reynolds, inarrêtables, en plus d'avoir cumulé un nombre incalculable de perte de balles (27). À la pause, les Villeurbannais comptaient cinq points de retard (42-37). Malgré tout, l'ASVEL a eu la force de revenir dans la rencontre et être à six petits points des israéliens à huit minutes de la fin (72-66) après avoir compté un retard de quatorze unités un peu plus tôt (62-48). sous l'impulsion du pivot Croate Ante Zizic (24 points) qui a permis à son équipe de creuser l'écart pour s'imposer facilement (94-73).

Défaite logique pour nos Villeurbannais qui ne méritaient toutefois pas ce tel écart...



On relève la tête et on se concentre pour le match de dimanche face à @ESSMbasket

en #BetclicELITE #LDLCASVEL #EuroLeague pic.twitter.com/4xMpAPPyMr — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 31, 2022

Avec 19 revers et seulement 8 victoires, l'Asvel reste à la 13e et antépénultième place au classement, qui ne compte plus que 15 équipes après l'exclusion des trois clubs russes (CSKA Moscou, Zénith Saint-Pétersbourg et Kazan). De son côté, le Maccabi Tel-Aviv enregistre son 15e succès cette saison et valide son billet pour les quarts de finale de la compétition reine du basket européen. Il s'agit du cinquième billet pour les play-offs après le FC Barcelone (assuré de la première place), le Real Madrid, l'Olimpia Milan et l'Olympiakos.

Les joueurs de TJ Parker affronteront l'Olimpia Milan, défaits par l'AS Monaco ce jeudi soir, dans leur salle de l'Astroballe, dans une semaine, pour le dernier match de leur troisième saison en Euroligue.

Cliquez-ici pour accèder aux statistiques de la rencontre