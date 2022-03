L'ASVEL échoue de peu face à Baskonia

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sans Jones, Kahudi, Fall, Okobo et Morgan, l'ASVEL a signé sa septième défaite de suite en EuroLeague ce jeudi soir à l'Astroballe. Contre Baskonia, les joueurs de T.J. Parker se sont bien battus mais ils ont payé le prix de leurs efforts pour recoller et même passer devant en fin de match, comme à Levallois dimanche.

Car guidé par un généreux Paul Lacombe (16 points à 8/12 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation), les locaux étaient passés devant en cours de quatrième quart-temps, après avoir eu le mérite de ne jamais lâcher malgré l'avantage adverse. Seulement, ils n'ont pas surfé sur cette dynamique et les Basques, dominateurs au rebond (41 prises à 32) et plus adroits) sont repassés devant. L'ASVEL a manqué plusieurs tirs ouverts (seulement 5/18 à 3-points) et s'est finalement logiquement (91 à 70 pour les visiteurs à l'évaluation collective) inclinée de 3 points. Les nombreux 3-points encaissés sur seconde chance ou en toute fin de possession auront pesé dans la balance.

Avec ce septième revers de suite, le 18e après 27 matches, il est dur de croire que l'ASVEL atteindra son objectif de la saison européenne : gagner plus de matches qu'en 2020-2021 (13). Du coup, le staff responsabilise Victor Wembanyama, qui a eu droit au deuxième plus gros temps de jeu chez les locaux (27 minutes, pour 10 points à 4/10, 7 rebonds et 2 contres). Lyon-Villeurbanne va maintenant se concentrer sur le duel face à la JDA Dijon, ce samedi en Betclic ELITE.