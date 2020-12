L'ASVEL enchaîne ; T.J. Parker : « On trouve un peu notre rythme »

Mardi soir, l'ASVEL a signé sa deuxième victoire consécutive en EuroLeague avec une équipe enfin complet. Après ce succès net et sans frayeur contre le Panathinaikos (97-73), l'entraîneur T.J. Parker ne pouvait être que satisfait de la performance de son équipe.

« C’est une très bonne chose deux victoires de suite à domicile après avoir laissé passer des matchs comme le Zénith ou l’Étoile Rouge. On trouve un peu notre rythme, l’équipe est au complet depuis une semaine et ça fait du bien. On espère que les bonnes choses vont arriver maintenant. »

Revenant sur la rencontre, le technicien toutefois trouvé des choses à redire. Il a pointé les pertes de balles de son équipe, l'énorme adresse à 3-points (17/24) ayant largement compensé ces erreurs.

« Concernant le match, on était prêt à combattre dès le début ! Même si on a perdu beaucoup de ballons et qu’on a laissé beaucoup de rebonds offensifs à notre adversaire, c’était un soir où on a mis dedans, donc ça allait. On a bien défendu, on les a laissés à 30 points à la mi-temps. Au début du troisième quart temps, on a su faire les changements nécessaires pour amener des stops et des paniers faciles. Sur les autres matchs, avec 10 balles perdues, tu ne gagneras pas si tu ne shootes pas à 70% à 3-points. Il faut qu’on réussisse à contrôler le tempo du match car contre les grosses équipes ça peut se payer cher derrière. »