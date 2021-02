L'ASVEL est l'équipe qui fait le plus jouer les ressortissants de son pays en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après 23 journées sur 34, nous nous sommes demandés quelle était l'utilisation des joueurs nationaux par les clubs d'EuroLeague... Et cocorico, il apparaît que l'ASVEL est loin devant ! 56,9% du temps de jeu distribué jusqu'ici a été donné aux Français. Un signe que le projet de Tony Parker de monter une "French Team" est bien en place. En plus des investisseurs, dirigeants et coaches français, le club rhodanien s'appuie sur le formidable réservoir du basketball français pour constituer son effectif.

Moustapha Fall, Antoine Diot, William Howard, Guerschon Yabusele, Charles Kahudi... l'ASVEL s'appuie sur un sacré noyau d’internationaux tricolores. On notera aussi que le club réalise l'exploit d'aligner un joueur qui n'a jamais quitté la structure (amateure et professionnelle) avec l'ailier-fort Amine Noua, qui a commencé au sein de l'école de basket de l'association. Originaire de Vénissieux, Paul Lacombe est également passé par le club en U13 et au centre de formation. Centre de formation qu'a également rejoint Matthew Strazel après avoir joué pour Marne-la-Vallée.

Les équipes turques au fond du classement

Il convient tout de même de rappeler que l'ASVEL est la seule équipe française à ce niveau, alors que les quatre clubs ibériques doivent se partager les joueurs espagnols de top niveau. Derrière l'ASVEL, on retrouve d'ailleurs Kaunas, seule formation lituanienne, et l'Étoile Rouge, seule équipe serbe. On constate aussi que les deux formations athéniennes responsabilisent les joueurs grecs, offrant une belle base pour l'équipe nationale.

Au contraire, les formations turques n'ont clairement pas cette volonté. Le Fenerbahçe a néanmoins de quoi faire sur la scène nationale avec deux naturalisés (Bobby Dixon et Tarik Biberovic) et l'international jordanien Ahmet Düverioğlu qui possède également la nationalité turque. Enfin, Baskonia n'aligne qu'un joueur espagnol, Ilimane Diop. En championnat, les Basques font avec de nombreux joueurs formés localement car arrivés très jeune au centre de formation. En moyenne, les équipes d'EuroLeague confient 28,9% de leur temps de jeu aux ressortissants de leur pays.

