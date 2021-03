L'ASVEL et le Bayern Munich toujours plus proches de la licence A, l'ALBA Berlin invité pour deux ans de plus

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si l'officialisation de l'obtention d'une licence A par l'ASVEL et le Bayern Munich se fait encore attendre, ce n'est qu'une question de temps. Dans le compte-rendu (à lire ici) de la dernière réunion du conseil d'administration de l'Euroleague Commercial Assets SA (ECA), la société qui organise l'EuroLeague masculine, l'EuroLeague indique que "les conditions d'intégration du Bayern Munich et de l'ASVEL en tant que clubs licenciés à long terme ont été convenues". Des obligations administratives sont encore nécessaires pour que l'attribution de ces deux licences A (qui engagent les clubs pour dix ans en EuroLeague) soient actées.

Par ailleurs, l'ALBA Berlin vient d'obtenir une "wild-card" pour les deux prochaines années. Le club de la capitale fédérale allemande a pris part à l'EuroLeague ces deux dernières saisons grâce à sa place de finaliste de l'EuroCup en 2019 puis la reconduction des 18 mêmes équipes l'an passé suite à l'arrêt prématuré de la saison.

Enfin, le conseil d'administration d'ECA a acté qu'en cas de forfait pour le Final Four pour cause de restrictions sur les voyages internationaux en cette période de COVID-19, l'équipes la mieux classée à l'issue de la saison régulière serait appelée pour remplacer l'équipe qui ne pourrait y prendre part. Un maximum de deux équipes peuvent être remplacées au Final Four. Si plus de deux seraient concernées, alors que le Final Four (prévu à Cologne en Allemagne) pourrait être délocalisé ou annulé.