L'ASVEL giflée à Saint-Pétersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Deux jours après sa défaite chez la lanterne rouge de l'EuroLeague, le BC Khimki Region, l'ASVEL n'est pas parvenue à relever la tête ce vendredi sur le parquet du Zénith Saint-Pétersbourg, qui se démène pour se qualifier en playoffs. Les Rhodaniens ont vécu une sale soirée. Ou plutôt une sale deuxième mi-temps...

Car à la pause, les joueurs de T.J. Parker, de retour auprès du groupe, n'étaient menés que de 4 points (41-37). Mais derrière, ils n'ont plus marqué que 16 points (6 dans le troisième quart-temps) et ont encaissé 46. Dominés de la tête et des épaules par une équipe qui avait encore un objectif dans la compétition, ils ont fini à -34 (87-53) en étant absent dans tous les domaines (2/12 à 3-points, 37 rebonds à 23 pour les adversaires, 10 passes décisives pour 15 balles perdues).

Six défaites de suite pour l'ASVEL en EuroLeague

Les Villeurbannais vont maintenant se rendre en Israël, afin d'affronter le Maccabi Tel-Aviv, une autre équipe qui n'a plus rien à jouer. Avec peut-être l'envie de se ressaisir, car la série de six défaites en cours dans la compétition commence à faire tâche. De son côté, la formation de Xavi Pascual retrouve le Top 8 avec cette 18e victoire en 32 rencontres.

