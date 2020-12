L'ASVEL hors du coup chez le Fenerbahçe Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sans sa paire intérieure Guerschon Yabusele - Moustapha Fall mais également sans énergie ni imagination (13 passes décisives pour 21 balles perdues), l'ASVEL n'a tenu que 15 minutes sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul pour la 17e journée de l'EuroLeague. Derrière, l'équipe de T.J. Parker s'est écroulée face à un collectif qui monte en régime (23 passes décisives), perdant au final 81-59.

Dans le troisième quart-temps, Nando De Colo (12 points à 5/9 aux tirs, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 26 minutes) & co ont tué le suspense, en s'appuyant sur un Jan Vesely dominant (16 points à 8/13, 3 rebonds, 3 passes décisives et 5 balles perdues en 27 minutes) et un Marko Guduric déjà saignant (16 points à 6/12, 4 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 24 minutes).

L'ASVEL déjà hors course pour les playoffs ?

Au final, l'ASVEL, en grande difficulté en attaque (11/33 à 2-points, seulement 12 lancers francs tentés), n'a pas atteint la barre des 60 points pour la deuxième fois de la saison. Equipe marquant le moins de points par match jusqu'ici, la formation d'Igor Kokoskov a elle marqué 80 points ou plus pour la deuxième fois de suite.

Avec 11 défaites en 16 matches, l'ASVEL occupe la dernière place de l'EuroLeague et semble déjà distancée pour la course aux playoffs, le 8e ayant déjà 9 victoires. De son côté, le Fenerbahçe (7 victoires et 10 défaites) se replace.