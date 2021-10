L'ASVEL l'emporte contre le CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Journée après journée, l'ASVEL se montre au niveau des meilleurs en EuroLeague. Ce mercredi soir, les Rhodaniens ont battu le CSKA Moscou 70 à 68. Après un top départ (23-5), les visiteurs sont revenus et ont même fini par passer devant. Mais, au bord de la rupture, ils ont su trouver les ressources pour résister. Finalement, ils se sont appuyés sur Elie Okobo pour faire la différence.

C’est une soirée qui restera longtemps gravée dans la mémoire des fans de l’Asvel. Ce soir, dans une Astroballe bouillonnante, les Villeurbannais ont réussi l’exploit de battre le CSKA Moscou. Rapidement, les coéquipiers de Charles Kahudi comptent 18 points d’avance (23-5, 8e). Dominateurs aux rebonds et dans la raquette grâce à Youssoupha Fall, les Lyonnais ont livré un 1er acte parfait.

Mais le CSKA est une grande équipe, composée de grands joueurs et ces joueurs ne doutent jamais. Petit à petit, la traction arrière Alexey Shved/ Daniel Hackett monte en puissance. Les hommes gèrent mieux le tempo de cette rencontre. Le CSKA montre un tout autre visage et l’écart entre les deux équipes diminue. A la pause et grâce à un panier de Victor Wembanyama, l’Asvel mène de 9 points (39-30).

Les Russes n’affichent plus du tout le même visage en seconde période. Même si L’ASVEL grâce à Okobo ou Curtis Jones arrivent à scorer, les vainqueurs de l’Euroligue 2019 ont clairement haussé leur niveau de jeu en défense. Le doute s’installe du côté des Villeurbannais qui peinent à retrouver de la justesse en attaque et ne stoppent plus leur vis-à-vis défensivement.

Le patron c'est Elie Okobo !

Comme face à Milan, les hommes de TJ Parker ont dilapidé une belle avance au score et se retrouvent menés au score. Ils restent 10 minutes aux locaux pour remporter ce match (56-53).Mais cette saison, l’ASVEL n’a peur de rien. Surtout, ils sont conscients qu’ils peuvent renverser n’importe quelle équipe. Surtout qu'ils ont dans leur rang, un joueur qui aime ce genre de fin de match. Timide au scoring, jusqu’à présent, Elie Okobo va enfiler le costume de super-héros.

Le money time, c’est son moment. L’ancien Palois score 8 points dans le dernier quart temps, dont les deux derniers paniers de l’ASVEL. Trop fort, trop agile et surtout trop rapide pour ses vis-à-vis, Okobo scelle le sort de cette rencontre. L’Asvel remporte une victoire historique (70-68).

Le MVP ?

Youssoupha Fall a été parfait ce soir face à une équipe qui lui réussit bien. Le Sénégalais confirme sa montée en puissance, mais celui qui a une nouvelle fois crevé l’écran, c’est Elie Okobo. Comme sur le parquet du Milan, il a porté son équipe dans le dernier quart temps. Plutôt juste et collectif lors des 3 premiers actes, l’ancien des Suns a changé d’état d’esprit. Il sait pourquoi il est là. Il veut montrer que ses 3 ans en NBA lui ont permis de progresser malgré son maigre temps de jeu. Après 6 matchs dans la plus grande compétition européenne, il a démontré qu’il avait le talent pour porter une équipe d’Euroligue vers la victoire. L’avenir semble radieux pour lui et son équipe.

La suite.

L’Asvel se déplace en Grèce vendredi pour y affronter le Panathinaïkos. Dans une ambiance de folie, les Lyonnais iront avec la ferme intention de l’emporter.

