L'ASVEL met fin à sa série de défaites en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après avoir traversé le mois de janvier sans gagner le moindre match en EuroLeague, l'ASVEL a retrouvé la victoire ce mardi soir à l'Astroballe contre le Bayern Munich (75-65), pour la 23e journée de la saison régulière.

22 balles perdues provoquées

Dans un match brouillon, la combativité des locaux a fini par leur donner l'avantage, dans le troisième quart-temps. A l'image de Jordan Taylor (15 points à 5/10 aux tirs, 8 passes décisives, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 25 minutes), qui a marqué un panier d'équilibriste malgré une entorse de la cheville, ou encore de David Lighty (10 points à 3/6, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 19 minutes) et Tonye Jekiri (12 points à 6/8, 3 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 19 d'évaluation en 24 minutes), la formation de Zvezdan Mitrovic s'est encore démenée (22 balles perdues provoquées, dont 14 sur interceptions), au contraire d'un triste Bayern Munich qui a plongé quand les Rhodaniens ont pris l'ascendant.

Avec cette neuvième victoire, l'ASVEL s'éloigne de la dernière place toujours réservée au Bayern (7 succès, 16 défaites). Les Rhodaniens espèrent prolonger la série avec une victoire à Vitoria jeudi, une équipe qu'ils avaient battu à l'aller (66-63 à l'Astroballe).