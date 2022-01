L'ASVEL n'a pas pu rivaliser avec le Bayern Munich

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

L'ASVEL voulait enchaîner avec une deuxième victoire consécutive à la maison en Euroleague face au Bayern Munich, après son succès une semaine plus tôt face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Malheureusement, le scénario du match a rapidement tourné en la faveur des Bavarois.

Une entrée, celle de Sisko (4 points et 6 passes), a fait la différence et mis d'emblée les Allemands sur la bonne voie. Les visiteurs se font malgré tout peur lorsque Corey Walden retombe mal sur le pied de Charles Kahudi mais il en faut plus pour arrêter la bonne marche adverse, notamment offensivement. L'ASVEL ne peut que constater les dégâts et l'adresse du Bayern à l'image du shoot à 3-points au buzzer de Lucic (8 points) pour donner 16 points d'avance à son équipe à la mi-temps.

En seconde période, Villeurbanne tente un sursaut d'orgueil et peut compter sur la remarquable justesse de son pivot Youssoupha Fall (14 points à 100% au tir). Les hommes de T.J Parker reviennent à neuf longueurs des Allemands mais ces derniers restent sereins, notamment grâce à Obst (10 points). Dans sa propre moitié de terrain, l'ASVEL est trop friable sur les phases de un contre un (42-61, 30'). De manière anecdotique, l'ASVEL termine mieux la rencontre en remportant le 4e quart-temps (26-16).

Mais le mal est fait, l'ASVEL concède une douzième défaite en Euroleague cette saison (68-77) et se retrouve relégué au 13e rang. De son côté, le Bayern s'accroche en revenant au même nombre de victoires (10) que l'Anadolu Efes (8e), qui compte cependant un match de moins.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre