L'ASVEL n'a pas tenu la distance à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : Olimpia Milano

Quatrième défaite en cinq match officiels pour l'ASVEL qui s'est inclinée 87-73 à Milan ce vendredi soir pour la deuxième journée de l'EuroLeague. L'équipe de T.J. Parker n'a pas proposé un grand basket (13 passes pour 17 passes décisives) et a semblé impuissante face à Sergio Rodriguez (13 points à 4/8 aux tirs, 2 passes décisives et 3 interceptions en 24 minutes), Gigi Datome (10 points à 3/4 en 22 minutes) & co. Elle a beau être revenue à 4 points dans le deuxième quart-temps (45-40 à la mi-temps) et encore au début de la dernière période (61-57) après le réveil de Guerschon Yabusele (8 points à 3/8, 3 rebonds et 4 fautes pour 4 d'évaluation en 20 minutes), elle n'a jamais vraiment fait douter la formation italienne. A chaque fois, les joueurs d'Ettore Messina ont refait l'écart d'une facilité déconcertante.

-12 d'évaluation cumulée pour Allerik Freeman après deux matchs

A l'intérieur toutefois, Moustapha Fall (10 points à 4/5, 8 rebonds et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation) a été très utile malgré ses problèmes de faute (4 en 21 minutes). Tous les ballons touchés par le dernier capitaine de l'équipe de France ont donné lieu à des possessions positives. Amine Noua (12 points à 5/6, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 16 d'évaluation en 25 minutes) confirme également son bon début de saison. En revanche, le scoreur Allerik Freeman enchaîne un deuxième match à -6 d'évaluation et Norris Cole (10 points à 4/10, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 6 d'évaluation en 25 minutes) lui effectue des mauvais choix, les uns après les autres.

De manière générale, l'ASVEL peine à trouver de l'adresse extérieure (7/23 ce vendredi soir) et donne trop de deuxièmes chances à l'adversaire (12 rebonds offensifs). De retour à domicile la semaine prochaine, l'ASVEL espérera accrocher son premier match de la saison en EuroLeague.