L'ASVEL n'a pas tenu la distance à Munich

Un bon début, marqué par l'impact de Victor Wembanyama (5 points à 2/6 aux tirs, 3 rebonds et 1 contre en 14 minutes), titularisé pour son retour de blessure, puis des difficultés offensives face à la rugueuse défense du Bayern Munich. Voilà qui résume la soirée de l'ASVEL, chez le Bayern Munich. Devant de 8 points à la fin du premier quart-temps, les joueurs de T.J. Parker n'ont pas tenu la distance. Ils ont d'abord encaissé 27 points lors de la deuxième période, pour rentrer aux vestiaires menés de 1 point, puis ils se sont contentés de 27 points sur la deuxième mi-temps.

24 points à 2/12 à 3-points pour le duo Jones - Okobo

Ciblé, le duo Elie Okobo (14 points à 5/13 aux tirs, 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 31 minutes) - Chris Jones (10 points à 3/9, 6 rebonds, 5 passes décisives, 1 balle perdue et 7 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 29 minutes) était moins en verve qu'à l'accoutumée. Et comme les autres joueurs ne sont pas parvenus à prendre le relai, à l'image de William Howard (2 points à 1/7, 1 rebond et 0 passe décisive pour -3 d'évaluation en 26 minutes), ils n'ont pas pu gagner. Et ce alors qu'ils étaient revenus à -1 à 5 minutes de la fin. Mais cela n'a pas suffit et l'ASVEL repart d'Allemagne avec une sixième défaite dans la compétition. Ils se rendront directement à Fos-sur-Mer, pour y jouer samedi avant de retourner à Monaco, où ils sont attendus mardi à l'occasion d'un match de Betclic ELITE cette fois.

"C'est décevant parce que nous avons pris un bon départ, a commenté T.J. Parker. Nous étions là où nous voulions être, mais il faut rendre hommage au Bayern. Ils se sont battus, ils ont bien joué en défense, ils nous ont très bien attaqués, alors bravo à eux."

