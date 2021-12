L'ASVEL n'a rien pu faire face à l'intensité de l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Ils ont joué beaucoup plus intense que nous. Ce n'était pas un match ce soir. Ils méritaient de gagner." Après la grosse défaite de l'ASVEL sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée ce vendredi soir pour la 16e journée de l'EuroLeague, T.J. Parker n'avait pas grand chose à dire. Son équipe, dominée de A à Z du début à la fin, semblait sans réponse face à l'intensité adversaire, alors qu'elle semble souffrir physiquement et mentalement en cette période chargée en rencontres, particulièrement en déplacements.

L'Olympiakos troisième

Homme de tous les matches cette saison, le meneur Chris Jones était à l'ouest (0 point à 0/4 aux tirs et 0/2 aux lancers francs en 15 minutes). Chez les vainqueurs, l'ancien Villeurbannais Moustapha Fall était comme un poisson dans l'eau (8 points à 4/4 aux tirs, 2 rebonds, 2 contres et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 21 minutes) dans une équipe qui occupe la troisième place de la saison régulière (11 victoires, 5 défaites). Livio Jean-Charles s'est lui fait plus discret (-2 d'évaluation en 9 minutes) face à son ancien club, en grande souffrance actuellement (7 défaites sur les 8 dernières journées).

Les Rhodaniens vont maintenant regagner la France, bénéficier de quelques jours de repos avant de se retrouver pour préparer la réception du Fenerbahçe Istanbul le jeudi 23 décembre. En espérant retrouver une dynamique favorable pour se relancer, sur tous les tableaux.