L'ASVEL ne ferme pas la porte à une prolongation de Marcos Knight

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Privée de deux postes 3 (David Lighty et William Howard) et deux postes 4 (Raymar Morgan et Victor Wembanyama), l'ASVEL souffre actuellement. Après sa courte défaite chez le CSKA Moscou, l'équipe de T.J. Parker s'en est tirée de peu au Mans en Betclic ELITE dimanche dernier avant de subir face à l'AS Monaco mardi soir (75-100) en EuroLeague. Face à son ancien club, le petit arrière/ailier Marcos Knight (1,88 m, 32 ans) a surnagé avec 19 points à 9/14 aux tirs et 9 rebonds pour 26 d'évaluation. Déjà à Moscou vendredi dernier, le natif de Dublin (Géorgie) s'était montré productif. À tel point que l'ASVEL ne ferme pas la porte quant à une prolongation de l'actuel remplaçant médical de David Lighty, dont le contrat se termine le 8 février.

« Toutes les hypothèses sont sur la table, et il faut laisser du temps au temps. En sachant que Marcos est un très bon joueur, très impliqué et très professionnel. Et que nous aurions cinq Américains si nous le conservions », a commenté dans Le Progrès le directeur sportif du club Michel Veyronnet.

En effet, si un jour l'ASVEL a le luxe de pouvoir disposer en même temps de ses quatre joueurs non formés localement (Jones, Lighty, Morgan et Gist), prolonger Knight signifierait qu'il faudrait en laisser un en tribunes à chaque rencontre de Betclic ELITE. Mais alors que les blessures s'accumulent et qu'il reste encore (au moins) 15 matches d'EuroLeague, disposer d'un banc plus fourni ne serait pas de trop pour le staff. De plus, garder Marcos Knight n'utiliserait pas une nouvelle qualification de joueur en Betclic ELITE, alors que 15 des 16 contrats ont déjà été utilisés par l'ASVEL.