L'ASVEL ne résiste pas à l'attaque de feu du Panathinaikos

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Les matchs passent et se ressemblent pour l'ASVEL qui semble loin de pouvoir accrocher un "gros" actuellement à l'extérieur en EuroLeague. Ce vendredi soir pour la 21e journée de la compétition, l'équipe de Zvezdan Mitrovic a perdu 100 à 88 chez le Panathinaikos Athènes.

Les Rhodaniens ont bien démarré et il y avait 18 partout après un dunk de Théo Maledon en fin de premier quart-temps. Sauf que Rick Pitino a tancé ses joueurs qui ont répondu par un 20 à 5, permettant aux Athéniens de mener de 15 unités (38-23). Régalé par leur meneur Nick Calathes (17 passes décisives dont 11 en première mi-temps), les locaux ont fait feu de tout bois derrière l'arc (13/20). En cours de troisième quart-temps, ils ont compté jusqu'à 23 points d'avance (69-46) avant que les meneurs de l'ASVEL ne ramène leur équipe.

Maledon et Strazel s'illustrent

Les jeunes Théo Maledon (19 points en 20 minutes) et Matthew Strazel (14 points à 5/7 en 18 minutes) ont signé leur record de points sur un match d'EuroLeague alors qu'Antoine Diot a repointé son nez (14 points à 4/4 à 3-points). Mais le Pana est resté maître et a fini la rencontre avec 100 points avec un tir primé final de l'ancien intérieur de Châlons-Reims Ben Bentil.

Avec cette cinquième défaite de suite, l'ASVEL (8 victoires et 13 défaites) s'éloigne de plus en plus du Top 8. Mais comme d'habitude, il faudra vite rebondir puisque un match de Jeep ELITE les attend dimanche à Cholet.