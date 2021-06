L'ASVEL pense à Othello Hunter

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Après avoir acquis son deuxième titre de champion de France de suite, l'ASVEL pense à sa reconstruction. En effet, 50% de son effectif est annoncé sur le départ. Malgré une masse salariale en baisse, le club rhodanien s'installe en EuroLeague et possède encore quelques deniers pour faire venir de beaux joueurs. Selon Sport 5, média israélien, le club de Tony Parker est candidat pour faire venir le vétéran Othello Hunter (2,03 m, 35 ans).

Après avoir démarré sa carrière en NBA, chez les Atlanta Hawks entre 2008 et 2010, l'Américano-Libérien a beaucoup voyagé, connaissant 13 clubs différents jusqu'ici. Pour certains, ils sont des plus prestigieux : Sienne, l'Olympiakos Le Pirée, le Real Madrid, le CSKA Moscou avec qui il a gagné l'EuroLeague en 2019 et enfin le Maccabi Tel-Aviv ces deux dernières saisons. Le natif de Caroline du Nord tournait à 8 points à 50,9% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes en EuroLeague cette saison.

Suite au départ de Moustapha Fall à l'Olympiakos, l'ASVEL cherche un pivot pour épauler Ismaël Bako. L'expérimenté Hunter peut être une bonne solution, tout comme Kaleb Tarczewski.