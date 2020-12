L'ASVEL peut nourrir des regrets après sa courte défaite chez l'Anadolu Efes Istanbul

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Encore plus que vendredi à Madrid, l'ASVEL peut avoir des remords après sa défaite chez l'Anadolu Efes Istanbul (72-68) en match en retard de la 5e journée de l'EuroLeague. Passée devant dans le dernier quart-temps grâce à une superbe adaptation défensive et le retour de leur adresse extérieure, ils n'ont pas réussi à faire les stops décisifs sur Shane Larkin et ont arrêté de jouer collectivement en attaque dans le money-time.

De bons ajustements défensifs en deuxième mi-temps

C'est sur les mêmes bases que sur les dernières rencontres que l’ASVEL est entrée dans la partie, avec un joli 4/5 à 3-points. De quoi mener 19-13 à la fin du premier quart-temps. Mais les coéquipiers de Rodrigue Beaubois (-5 d'évaluation en 13 minutes) ont très rapidement réagi en resserrant leur défense, grâce notamment à leur muraille Bryant Dunston (13 points à 6/8, 3 rebonds et 2 contres pour 16 d'évaluation en 26 minutes) à l'intérieur. De l'autre côté du terrain, le duo Shane Larkin - Vasilije Micic était très dur à stopper. Désormais maladroite de loin (10/32 à 3-points au final), l'ASVEL ne trouvait pas d'autres solutions (seulement 5 passes décisives délivrées à la pause) mais limitaient la casse juste avant la mi-temps (33-27). Ce deuxième quart-temps était néanmoins perdu 20 à 8.

En début de seconde mi-temps, les coéquipiers de David Lighty (14 points à 5/10, 5 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 29 minutes) ont continué à galérer en attaque (44-31) mais, en variant leurs défenses et en responsabilisant Kevarrius Hayes - auteur de son match référence dans la compétition (3 points, 8 rebond et 6 contres en quasiment 20 minutes) -, ils sont revenus petit à petit. Inutilisé en première mi-temps, William Howard (14 points à 4/8 aux tirs en 14 minutes) a apporté son adresse et quelques coups bien sentis pour gratter quelques points. Sur une action à 4 points de David Lighty, l'ASVEL était à +3 (50-53) à 8 minutes de la fin.

Norris Cole perd son duel contre Shane Larkin

Mais les joueurs d'Ergin Ataman ont de nouveau exploité les switches défensifs de la défense de l'ASVEL pour permettre à Larkin (18 points, 5 rebonds et 3 passes pour 25 d’évaluation en 31 minutes de jeu) et Micic (22 points à 7/10 et 6 fautes provoquées en 35 minutes) de marquer de nombreux paniers. Et comme l'ASVEL a cessé tout mouvement offensif dans le money-time pour se contenter d'isolations ratées de Norris Cole (-7 d’évaluation), les Rhodaniens ont laissé échapper un match qu'ils pouvaient accrocher.

Après deux courtes défaites chez des poids lourds de l'EuroLeague, l'ASVEL ne va pas devoir cogiter longtemps, car les Villeurbannais reprennent la route pour se rendre en Allemagne afin d'affronter le Bayern Munich, vendredi soir. Ils enchaineront ensuite avec la réception du Portel, lundi prochain, en Jeep ELITE.