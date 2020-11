L'ASVEL privée de Lacombe et Yabusele à Vitoria

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Avec 3 défaites en 3 matchs pour le moment, l'ASVEL est à la traîne pour le moment en EuroLeague. Si la rencontre de jeudi dernier contre le Zalgiris Kaunas a permis de montrer du positif, elle a été jouée dans un contexte particulier. Privée de 6 joueurs, car pas suffisament remis de la COVID-19, l'équipe de T.J. Parker a pu réentraîner ces derniers depuis. En effet, tous les joueurs sont désormais négatifs.

Sauf que deux joueurs vont manquer à l'appel pour le prochain match ce jeudi à Vitoria (2 victoires et 2 défaites).Victime d'une béquille au genou contre Kaunas, Guerschon Yabusele est forfait, de même que Paul Lacombe qui lui a été touché aux ischio-jambiers lors d'un entraînement annonce L'Equipe. Amine Noua, William Howard et même Charles Kahudi devront prendre le relais sur le poste 4 alors qu'à l'arrière, ce sera à Allerik Freeman et Rihards Lomazs d'élever leur niveau de jeu.