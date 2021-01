L'ASVEL relève la tête avec une solide performance contre Valence

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après ses deux défaites de suite, chez l'Elan Chalon dimanche dernier puis après avoir été "grequifié" mardi contre l'Olympiakos Le Pirée, l'ASVEL a réalisé une belle performance ce jeudi soir face à Valence (90-77) pour la 21e journée de l'EuroLeague.

Contre une équipe privée de deux joueurs majeurs, Klemen Prepelic et Bojan Dubljevic, la formation rhodanienne a dominé les débats (101 à 74 d'évaluation collective). Lancés par un Antoine Diot des grands soirs (9 points à 4/8 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions pour 14 d'évaluation en 26 minutes), les joueurs de T.J. Parker ont pris les devants dans le deuxième quart-temps. Et si Nikoka Kalinic (18 points à 6/7 aux tirs) a relancé les Valenciens au retour des vestiaires, le collectif de l'ASVEL a repris le dessus avec un William Howard qui confirme sa montée en puissance en EuroLeague (17 points à 3/4 aux tirs et 9/9 aux lancers francs pour 24 d'évaluation en 15 minutes).

Agressifs (20 balles perdues provoquées) et en rythme, les Villeurbannais se sont en suite envolés, prenant jusqu'à 19 points d'avance (79-60) avant d'être gêné par une press' tout terrain adverse pour finir la rencontre. Mais le succès a bien été assuré, permettant à l'ASVEL d'afficher un bilan de 33,3% de victoires (7-14) après 21 matches. Maintenant, les locaux vont pouvoir profiter de cinq jours sans matches, ralentissant la cadence après 5 rencontres en 9 jours.