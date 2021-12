L'ASVEL renoue avec la victoire en EuroLeague : "On en avait besoin"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Après quatre défaites consécutives en EuroLeague, dont un naufrage absolu au Pirée le 17 décembre (54-89), l'ASVEL s'est rassurée en remportant un match important 84-82 face au Fenerbahçe Istanbul. Une victoire qui fait du bien selon l'entraîneur T.J Parker.

« C'était une bonne victoire, on en avait besoin. On a beaucoup été en déplacement en décembre, c'était pas facile pour nous. Le temps qu'on a eu en plus après ne pas avoir joué Nanterre dimanche nous a aidés pour nous entraîner. On avait beaucoup plus d'énergie. On s'est battu jusqu'au bout. On était à +6 et on a pas lâché. »

Un joli cadeau de Noël en avance pour les Villeurbannais pour qui les fêtes de fin d'années seront de courte durée. « Ce n'est pas fini, il reste encore deux matchs. On peut pas se contenter d'une grosse victoire contre le Fener, il faut penser à Limoges (27 décembre) et au Bayern (30 décembre) pour bien finir l'année", a rappelé le coach lyonnais, avant d'ajouter sur un ton plus léger : « Les joueurs auront le droit à une pause, c'est pas la dictature ! Le 24 sera off, et on reprendra le 25 dans l'après-midi. »

Pour l'ASVEL, « la priorité, c'est Limoges », le Bayern, « on verra ». « On n'a plus le droit à l'erreur en championnat donc on va le prendre avec autant de sérieux que contre le Fenerbahçe". Lyon-Villeurbanne, seulement sixième du classement en Betclic ÉLITE, n'est qu'à une victoire du premier non qualifié pour les play-offs.