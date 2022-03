L'ASVEL renoue avec le succès face au Zalgiris Kaunas

EUROLEAGUE

En déplacement en Lituanie, l’ASVEL a enregistré sa 8e victoire cette saison en Euroleague et s’est imposé pour la première fois de son histoire sur le parquet du Zalgiris grâce à un Victor Wembanyama en forme et auteur de son meilleur match en coupe d’Europe (14 points à 6/7 aux tirs, 5 contres et 5 rebonds pour 23 d’évaluation en 29 minutes de jeu).

Si Zalgiris démarrait le match en étant plus efficace en attaque et finissait en tête à l’issue du premier quart (17-15), l’ASVEL n’a pas tardé à réagir sous l’impulsion de Chris Jones (16 points à 6/10 aux tirs pour 17 d’évaluation en 30 minutes de jeu) qui a ouvert la voie aux siens. Lyon-Villeurbanne était devant d’une très courte tête à la pause (32-33). Au retour sur le parquet, les Villeurbannais n’ont jamais vraiment réussi à distancer leur adversaire du soir et ont même cru avoir fait le plus dur en collant un 13-2 (34-46) dans le troisième quart-temps. L’écart étant resté particulièrement faible, Zalgiris est repassé en tête à l’entame du dernier quart-temps grâce au vétéran Arturas Milaknis (11 points et 3/8 à 3-Points) qui a relancé son équipe en inscrivant trois paniers à trois-points (50-49).

C’est dans le dernier acte que l’ASVEL a retrouvé un grand Elie Okobo (21 points à 7/13 aux tirs dont 4/5 à 3-Points). Longtemps blessé, le meneur a réalisé une fin de match exceptionnelle et a lui aussi inscrit trois paniers primés de suite. Sa prouesse a permis à l’équipe de TJ Parker de mettre fin aux espoirs lituaniens et de rompre avec une disette ayant débuté le 21 janvier dernier, date de la dernière victoire de l’ASVEL en Euroleague face à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Vendredi, l’équipe villeurbannaise retrouvera l’Olympiakos de Livio Jean-Charles à l’Astroballe avant de disputer les quarts de finale de coupe de France à Trélazé au cours du week-end.

