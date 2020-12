L'ASVEL renverse Khimki Moscou et enchaîne un deuxième succès de rang

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Si l'on regarde les comptes en banque, Khimki Moscou est une des superpuissances de l'Euroleague. Si l'on examine l'effectif, c'est l'un des plus beaux rosters de la compétition. Mais si on jette un oeil au classement, c'est le bon dernier de la classe qui se présentait à l'Astroballe ce vendredi, avec une série de cinq défaites de rang dans les valises. Et les Russes sont repartis de Villeurbanne avec un nouveau revers puisque l'ASVEL, après sa belle victoire face au Maccabi Tel-Aviv mercredi, a enchainé un deuxième succès, 90-84.

À l'image de la première possession, un alley-oop d'Alexey Shved pour Devin Booker, le match avait pourtant mal commencé pour les locaux. Le duo de Khimki a ainsi torturé la défense de l'ASVEL sur pick'n roll et Khimki pour prendre le large : 20-29 après 12 minutes. L'écart est même monté à + 15 au coeur du deuxième quart-temps, avant qu'un énorme tir de Norris Cole au buzzer de la mi-temps ne relance la machine villeurbannaise. Puis, au retour des vestiaires, les joueurs de T.J. Parker ont monté d'un cran leur intensité défensive pour recoller petit à petit.

Quand Norris Cole va...

La générosité de David Lighty (23 d'évaluation), la domination de Moustapha Fall (16 points, 6 rebonds, 5 passes) ou encore le talent de Guershon Yabusele (20 points) ont permis à l'ASVEL de faire déjouer son adversaire. Elle a pris l'avantage pour la première fois du match à la 27e (66-64) avant de parfaitement résister dans le dernier quart-temps. Et cette fois, ce n'est pas grâce à une adresse à trois points miraculeuse (38%) mais à des choix malins et à une belle alternance en attaque.

Côté Khimki, Booker a été intenable toute la soirée (26 points), bien alimenté par Shved (10 passes décisives), mais l'ancien MVP de Pro A était trop seul. Norris Cole, dont les performances sont souvent un bon baromètre du niveau de l'ASVEL, a de nouveau fait admirer sa science du scoring (19 points), mais aussi son intelligence de jeu lorsqu'il est allé provoquer la 5e faute de Shved, mettant ainsi son équipe à l’abri d'un éventuel coup de chaud du pyromane russe en fin de match.

En conclusion de cette belle semaine, le président Tony Parker est venu annoncer au micro d'RMC Sport l'arrivée du meneur Derrick Walton pour renforcer l'équipe. L'ASVEL a désormais la tête à la réception du CSKA, mardi. L'autre club moscovite de la compétition partage avec Khimki le fait d'avoir un énorme budget et un effectif rutilant mais c'est tout car, dans les faits, c'est une machine à gagner : le club 8 fois champion est un solide leader de l'Euroleague.

