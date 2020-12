L'ASVEL résiste au retour du Maccabi Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'ASVEL avait bien besoin d'une victoire pour rester au contact du peloton en EuroLeague. Contre le Maccabi Tel-Aviv, l'équipe de T.J. Parker est allée la chercher. Les Rhodaniens, qui ont mené toute la partie, ont résisté aux prouesses individuelles de Scottie Wilbekin (25 points à 7/17 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 29 minutes) dans le final pour conserver 3 points d'avance au buzzer final (84-81).

Les locaux ont d'abord construit leur avance en s'appuyant sur Moustapha Fall (15 points à 7/9, 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en un peu moins de 30 minutes). Celle-ci a grimpé jusqu'à +14 (46-32) avant que les Israéliens ne reviennent des vestiaires avec d'autres intentions, défensives notamment. Après un tir primé de très grande classe de Wilbekin pour conclure le troisième quart-temps, l'ASVEL n'était plus qu'à +3 (67-64).

Mais un superbe passage d'Amine Noua (11 points à 4/7 en 16 minutes), auteur de 7 points de suite, a permis à l'ASVEL de refaire l'écart (78-67 après un lay-up de David Lighty à 4 minutes et 20 secondes de la fin). Mais 2 minutes plus tard, les visiteurs n'étaient plus qu'à -2. Wilbekin a marqué 7 points de suite avant d'envoyer Othello Hunter au alley-oop (80-78). Mais l'ancienne star des Florida Gators (NCAA) n'a pas réussi à arracher la prolongation, permettant aux Villeurbannais de signer une quatrième victoire cette saison dans la compétition, soit une de moins que les perdants du jour. Ils espèrent en ajouter une cinquième ce vendredi contre la lanterne rouge du championnat, le BC Khimki Region.