L'ASVEL retrouve la victoire avec un succès historique chez le Maccabi Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après six défaites de suite en EuroLeague et la dernière en date de 34 points ce vendredi à Saint-Pétersbourg, l'ASVEL s'est reprise avec une victoire 74 à 67 ce dimanche chez le Maccabi Tel-Aviv. C'est le premier succès d'une formation française sur place depuis 1996.

La défense retrouvée

Après un premier quart-temps à l'avantage des locaux (22-14), les Rhodaniens ont retrouvé leur défense qui a fait leur succès plus tôt cette année en EuroLeague. Dans le deuxième et troisième quart-temps, ils ont encaissé 12 puis 14 points. Et s'ils se sont fait peur dans la fin de match avec le retour des Israéliens, la faute à une attaque plus statique notamment, ils s'en sont remis à leur "go to guy" (leader) Norris Cole. Pour son retour chez son ancien club, l'arrière américain - auteur de 17 points à 7/15 aux tirs - a réussi les tirs pour assurer la victoire.

"Ca fait un peu mal la manière dont nous avons perdu il y a deux jours, surtout dans le troisième quart-temps, a reconnu le pivot Ismaël Bako. Aujourd'hui (ce dimanche), on a eu l'opportunité de monter au monde que ça n'allait pas se reproduire. Donc je pense que nous étions motivés."

Avec ce treizième succès en 33 rencontres, l'ASVEL conserve sa quatorzième place au classement de l'EuroLeague. L'équipe de T.J. Parker va maintenant tenter de terminer la saison européenne sur un exploit, avec une victoire jeudi chez le CSKA Moscou.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre