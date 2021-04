L'ASVEL s'est écroulée dans le dernier quart-temps à Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

"Quand tu joues 35 minutes et que tu disparais dans les 5 dernières minutes..." Après la défaite de l'ASVEL chez le CSKA Moscou (88-70) pour la dernière journée de la saison régulière de l'EuroLeague, l'entraîneur T.J. Parker a logiquement regretté la fin de rencontre de ses troupes.

Devant de 4 points (62-66) à 6 minutes et 30 secondes après un 3-points de Guerschon Yabusele (23 points à 8/10 aux tirs, 4 rebonds, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 31 minutes), l'ASVEL a ensuite encaissé un 18-0 en 4 minutes pour lâcher prise. Une fin de match frutrante qui met un point final de la saison 2020-2021 des Rhodaniens en EuroLeague.

A l'image de leur saison, les joueurs de T.J. Parker ont prouvé ce jeudi soir qu'ils pouvaient rivaliser avec les grosses cylindrées. Toutefois, ils ont encore des progrès à faire pour pouvoir conclure. En première mi-temps, les visiteurs ont laissé trop de rebonds offensifs à l'adversaire (13 au final, dont 7 pour Michael Eric, auteur de 21 points et 9 rebonds) pour compter jusqu'à 13 points de retard (39-26). Mais Norris Cole, Antoine Diot et David Lighty ont ramené les leurs à -6 à la pause (42-36). Puis une série de 3-points (11/23) leur ont permis de prendre le dessus dans le troisième quart-temps, avant de s'écrouler dans le final face à Iffe Lundberg (23 points à 8/12, 4 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 4 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 24 minutes).

L'ASVEL termine la saison avec 13 victoires et 21 défaites (dont 7 défaites sur les 8 derniers matches) alors que le CSKA Moscou pourra valider la deuxième place en cas de victoire face au Panathinaikos le mercredi 14 avril.

